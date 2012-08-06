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SE RENEWABLE POWER GENERATION

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 60 000 000 €
Énergie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
2/09/2013 : 60 000 000 €
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Related public register
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SE RENEWABLE POWER GENERATION

Fiche récapitulative

Date de publication
6 août 2012
Statut
Référence
Signé | 02/09/2013
20120244
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SE RENEWABLE POWER GENERATION
SLOVENSKE ELEKTRARNE AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

9-year investment programme mainly in renewable power generation focusing on overhauling/refurbishment and capacity expansion of the promoter's hydro power plant portfolio.

The project concerns an investment programme, comprising approximately 100 schemes, which relate primarily to the overhaul/refurbishment of existing hydro power stations as well as capacity expansion with new small run of river hydro units - up to around 3.5MW in capacity. The project schemes will be dispersed throughout the Slovak Republic.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Considering their technical characteristics, the programme schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), and consequently it is the responsibility of the competent authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Given the nature of the project schemes (overhaul/refurbishment of existing hydro, small run of river construction) it is expected that the vast majority of the schemes will not require an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SE RENEWABLE POWER GENERATION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SE RENEWABLE POWER GENERATION
Date de publication
20 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59196812
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120244
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SE RENEWABLE POWER GENERATION
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Fiche récapitulative
SE RENEWABLE POWER GENERATION
Fiche technique
SE RENEWABLE POWER GENERATION

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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