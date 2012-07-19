CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

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Fiche récapitulative
- Éducation - Enseignement
Design, construction and maintenance of a new campus for the City of Glasgow College on existing college land in Glasgow city centre and on the banks of the River Clyde using the NPD (Non-Profit Distributing) procurement model.
The new estate will allow the college to realise its educational vision and provide its learning community with fit-for-purpose facilities. The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the buildings. It will create a sustainable estate that adheres to the Government’s commitment to quality education, urban regeneration and carbon reduction. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.
Colleges / Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, but the project should fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects including compliance with the Habitats and Birds directives will be checked during the project’s due diligence phase as well as any issues related to historical and cultural heritage.
The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.