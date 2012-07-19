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CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Signature(s)

Montant
95 285 774,26 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 95 285 774,26 €
Éducation : 95 285 774,26 €
Date(s) de signature
30/08/2013 : 95 285 774,26 €
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 30/08/2013
20120242
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
City of Glasgow College
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 83 million (EUR 104 million)
GBP 246 million (EUR 308 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, construction and maintenance of a new campus for the City of Glasgow College on existing college land in Glasgow city centre and on the banks of the River Clyde using the NPD (Non-Profit Distributing) procurement model.

The new estate will allow the college to realise its educational vision and provide its learning community with fit-for-purpose facilities. The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the buildings. It will create a sustainable estate that adheres to the Government’s commitment to quality education, urban regeneration and carbon reduction. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Colleges / Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, but the project should fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects including compliance with the Habitats and Birds directives will be checked during the project’s due diligence phase as well as any issues related to historical and cultural heritage.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66003443
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120242
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86520468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120242
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Autres liens
Fiche récapitulative
CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Fiche technique
CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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