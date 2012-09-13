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THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)

Signature(s)

Montant
493 339 911,2 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 493 339 911,2 €
Aménagement urbain : 493 339 911,2 €
Date(s) de signature
19/12/2012 : 493 339 911,2 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Bicester - EN
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Related sub-project
THFC GREENER SOCIAL HOUSING - ALLOCATIONS UNDER FL

Fiche récapitulative

Date de publication
13 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 19/12/2012
20120237
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
THE HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 480 million (GBP 400 million)
EUR 959 million (GBP 800 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A Framework Loan of up to GBP 400m to The Housing Finance Corporation, a not-for-profit financial intermediary for the UK social housing sector. The underlying schemes will be small to medium-scale (investment cost below EUR 50m) retrofitting and newbuild energy-efficient programmes carried out by registered UK housing associations, with a non-exclusive focus on London.

The eligibility requirements in terms of energy efficiency gains will be set by the Bank to the highest standards. The project will also contribute to alleviating the current shortages in UK social housing supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The social housing schemes being financed under the operation have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment. Given the expected small to medium scale, location and nature of the social housing schemes it is unlikely that an Environmental Impact Assessment as defined under the EU Directive 2011/92/EU would be required in most cases.

The final beneficiaries, registered social housing providers, fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Projets associés
Related sub-project
THFC GREENER SOCIAL HOUSING - ALLOCATIONS UNDER FL
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66413042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120237
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158584061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120237
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
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Fiche récapitulative
THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Fiche technique
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