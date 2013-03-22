WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY

Fiche récapitulative
Revamping and optimisation of the existing 85.2 MWth waste-to-energy plant Spittelau located in Vienna.
The project will add environmental and economic values through the improvement of waste-management practices and the diversification and security of fuel and electricity supply in Austria. The technical design suggests that the plant will qualify as a highly efficient combined heat and power (CHP) plant. In virtue of the high amount of renewable energy in the fuel and the targeted energy efficiency in the generation of power and heat, the carbon intensity of the project is expected to be lower than that due to the current operations of the waste-to-energy plant.
The project is a modernisation of a waste incineration plant of more than 100 t/day and hence subject to Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and the Industrial Emissions (IE) Directive 2010/75 EU. The competent authorities have bestowed an integrated pollution prevention and control (IPPC) permit according to local legislation, which is transposed from relevant EU acquis in waste management and waste incineration. The details of the environmental permitting procedure and other relevant “acquis” shall be further verified during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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