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WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 70 000 000 €
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2013 : 70 000 000 €
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Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 19/12/2013
20120235
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
Fernwärme Wien GmbH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 144 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Revamping and optimisation of the existing 85.2 MWth waste-to-energy plant Spittelau located in Vienna.

The project will add environmental and economic values through the improvement of waste-management practices and the diversification and security of fuel and electricity supply in Austria. The technical design suggests that the plant will qualify as a highly efficient combined heat and power (CHP) plant. In virtue of the high amount of renewable energy in the fuel and the targeted energy efficiency in the generation of power and heat, the carbon intensity of the project is expected to be lower than that due to the current operations of the waste-to-energy plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a modernisation of a waste incineration plant of more than 100 t/day and hence subject to Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and the Industrial Emissions (IE) Directive 2010/75 EU. The competent authorities have bestowed an integrated pollution prevention and control (IPPC) permit according to local legislation, which is transposed from relevant EU acquis in waste management and waste incineration. The details of the environmental permitting procedure and other relevant “acquis” shall be further verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC/ or 2004/18/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47871509
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80301298
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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WIEN ENERGIE WASTE TO ENERGY
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