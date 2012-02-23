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FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION

Signature(s)

Montant
465 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 465 000 000 €
Transports : 465 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2013 : 465 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 05/12/2013
20120223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
REINO DE ESPANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 475 million
EUR 957 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi-scheme road operation in Spain which will primarily include i) a variety of road safety measures such as safety barriers and upgrading of tunnels, bringing the network to current safety standards, ii) the rehabilitation and upgrade of several existing national roads, iii) the construction of city by-passes and missing links and (vi) road works to alleviate key bottlenecks with a view to enhance traffic fluidity.

The project concerns a number of investments aiming at improving road safety and environmental impact and it will include schemes located in convergence regions and/or on the TEN-T network

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the constructions of new roads and road widening schemes. Other investments such as rehabilitation schemes or safety barriers are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive

According to the information received so far, contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66414163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120223
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
Date de publication
14 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80201303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120223
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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