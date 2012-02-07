WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II

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Fiche récapitulative
Investments to build, rehabilitate and modernise municipal water sector infrastructure.
The project aims to improve the continuity of water supply, reduce water leakages in the water supply system and improve water quality accross 49 cities in Georgia served by the promoter. In addition to these investments in the water supply system, some most urgent investments in waste water disposal systems might also be undertaken, as necessary.
Most of the proposed measures under the project are limited to rehabilitation of the existing water and waste water infrastructure and will not require full EIAs in accordance with EU directives or national environmental legislation. The investments in sanitation will most likely only constitute a first phase in achieving full compliance with national discharge limits and EU standards.
Procurement will be in line with EIB procurement guidelines, requiring international publication in the OJEU for large contracts.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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