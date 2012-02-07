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WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 40 000 000 €
Eau, assainissement : 40 000 000 €
Date(s) de signature
20/08/2013 : 40 000 000 €
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22/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
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05/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Communiqués associés
Géorgie : La BEI renouvelle son soutien pour la modernisation d'infrastructures dans le secteur de l'eau

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 20/08/2013
20120207
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to build, rehabilitate and modernise municipal water sector infrastructure.

The project aims to improve the continuity of water supply, reduce water leakages in the water supply system and improve water quality accross 49 cities in Georgia served by the promoter. In addition to these investments in the water supply system, some most urgent investments in waste water disposal systems might also be undertaken, as necessary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the proposed measures under the project are limited to rehabilitation of the existing water and waste water infrastructure and will not require full EIAs in accordance with EU directives or national environmental legislation. The investments in sanitation will most likely only constitute a first phase in achieving full compliance with national discharge limits and EU standards.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines, requiring international publication in the OJEU for large contracts.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Date de publication
22 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67194600
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120207
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Date de publication
5 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161248163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120207
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Georgie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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