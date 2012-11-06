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AQUA BURGENLAND SOPRON

Signature(s)

Montant
39 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 39 000 000 €
Eau, assainissement : 39 000 000 €
Date(s) de signature
12/06/2013 : 39 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUA BURGENLAND SOPRON
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
Communiqués associés
Autriche : prêt en faveur du projet transfrontalier Aqua Burgenland Sopron

Fiche récapitulative

Date de publication
6 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 12/06/2013
20120199
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AQUA BURGENLAND SOPRON
WASSERLEITUNGSVERBAND NOERDLICHES BURGENLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 39 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installation of a trans-boundary water supply system linking the systems between the water associations of the northern and central part of Burgenland and of Sopron.

This project will improve the water infrastructure in the dynamic Pannonian Basin around Lake Neusiedl (Austria/Hungary). Measures comprise additional water mains, connections between pipe systems, well fields, tanks/reservoirs, booster pumping stations, UV disinfection, rehabilitation and extension of waterworks.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Project components comprise additional water mains, connections between pipe systems, well fields, tanks/reservoirs, booster pumping stations, UV disinfection, reinstatement and extension of waterworks. Some of these components may fall under Annex 1 or Annex 2 of the EIA Directive 2011/92/EU. The project area is close to or in a Natura 2000 site (Birds Directive and Habitats Directive). Project impact and mitigation (if required) as well as regulatory requirements will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUA BURGENLAND SOPRON
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
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Autriche : prêt en faveur du projet transfrontalier Aqua Burgenland Sopron

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AQUA BURGENLAND SOPRON
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46769193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120199
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95702967
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120199
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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AQUA BURGENLAND SOPRON
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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