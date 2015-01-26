Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION

Signature(s)

Montant (.*)
106 655 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 106 655 000 €
Transports : 106 655 000 €
Date(s) de signature
7/06/2023 : 6 655 000 €
19/12/2016 : 100 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 6 655 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Fiche technique
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Fiche récapitulative

Date de publication
26 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 19/12/2016
20120197
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
UKRZALIZNYTSIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 157 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the modernisation of approximately 250 km of railway lines in the southern regions of Ukraine.

The project aims to improve Ukraine's transport infrastructure and promote sustainable transport. It is also identified in the Eastern Partnership Transport Panel, designed to enhance regional cooperation in the sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project would be likely to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures will be put in place in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement. Relevant analysis of social risks and impacts of the project will also be duly carried out as part of the appraisal, in accordance with the EIB Social Standards.

The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Date de publication
14 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67131429
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120197
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
