SUSTAINABLE TOURISM & EE GLOBAL LOAN

Signature(s)
Fiche récapitulative
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS
The proposed facility will be dedicated to promote sustainable tourism and energy efficiency projects in Turkey. Within this scope, the loan would finance investments in renovation of tourism facilities and energy efficiency as well as other investments aimed at rationalisation of use of natural resources and mitigating the adverse environmental effects of tourism. The loan is envisaged to help prevent the excess hotel-bed capacity building risk and the related environmental risks in Turkey, especially in those regions depending on tourism as the main economic activity.
Improving access to term finance at favourable conditions for the financing of small/medium sized projects in the Turkish tourism sector.
The intermediary shall ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national environment law and the applicable principles of EU law.
The intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.