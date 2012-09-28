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SUSTAINABLE TOURISM & EE GLOBAL LOAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 6 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Services : 154 000 000 €
Date(s) de signature
25/04/2013 : 3 000 000 €
24/04/2013 : 3 000 000 €
25/04/2013 : 20 000 000 €
24/04/2013 : 20 000 000 €
25/04/2013 : 77 000 000 €
24/04/2013 : 77 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 24/04/2013
20120196
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUSTAINABLE TOURISM & EE GLOBAL LOAN
TURKIYE KALKINMA BANKASI AS
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed facility will be dedicated to promote sustainable tourism and energy efficiency projects in Turkey. Within this scope, the loan would finance investments in renovation of tourism facilities and energy efficiency as well as other investments aimed at rationalisation of use of natural resources and mitigating the adverse environmental effects of tourism. The loan is envisaged to help prevent the excess hotel-bed capacity building risk and the related environmental risks in Turkey, especially in those regions depending on tourism as the main economic activity.

Improving access to term finance at favourable conditions for the financing of small/medium sized projects in the Turkish tourism sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The intermediary shall ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national environment law and the applicable principles of EU law.

The intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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