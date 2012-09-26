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GRAND NANCY TRANSPORTS URBAINS

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 55 000 000 €
Aménagement urbain : 11 550 000 €
Transports : 43 450 000 €
Date(s) de signature
7/02/2013 : 11 550 000 €
7/02/2013 : 43 450 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 07/02/2013
20120162
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREATER NANCY URBAN TRANSPORT

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Creation of two high-quality Bus Rapid Transit (BRT) routes and acquisition of vehicles, construction of two intermodal hubs and two park-and-ride facilities in the city of Nancy.

- Encourage sustainable development in the city.
- Promote the use of public transport and reduce the number of individual journeys by motorised means of transport.
- Share public areas through greater emphasis on more sustainable travel modes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comes under Annex II to the EU Directive on environmental impact assessments (EIAs) according to which the need for a comprehensive EIA is decided on the basis of a case-by-case analysis by the competent authority. EIAs were performed for line 2 of the BRT and the reconstruction of Place Thiers as a part of the legal procedure for the design and approval of infrastructure projects in France (declaration of public interest). Both project components received a positive opinion from the corresponding competent authorities, including the environmental bodies, and were granted the necessary approvals for their implementation. A more detailed examination of all aspects relating to EU environmental directives, including the EIA Directive (2011/92/EU), the 'Habitats' Directive (92/43/EEC) and the 'Birds' Directive (79/409/EEC), will be performed during the final project appraisal.
Despite some temporary disruption associated with the construction work (noise, vibration, traffic disruption, etc.) during the project's implementation, the project is expected to have a positive environmental impact overall thanks to the expansion of the public transport service.

The promoter - Communauté urbaine du Grand Nancy - is subject to and applies public procurement procedures according to the regulations of the European Union. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts for the project's implementation have been/are attributed in accordance with the relevant legislation applicable to EU contracts (Directives 2004/18/EC or 2004/17/EC and 2007/66/EC) by publishing tender notices in the Official Journal of the European Union, if necessary. The procurement procedures followed/to be followed by the promoter are therefore appropriate for the project and satisfactory to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GRAND NANCY TRANSPORTS URBAINS
Date de publication
19 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56599661
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120162
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GRAND NANCY TRANSPORTS URBAINS
Date de publication
11 Jan 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137611015
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120162
Secteur(s)
Transports
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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