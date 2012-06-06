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CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2012 : 50 000 000 €
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Communiqués associés
Espagne : 50 millions d’EUR pour le secteur de l’eau en Cantabrie

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 28/11/2012
20120155
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
GOBIERNO DE CANTABRIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in water distribution (Autovía del Agua) and sanitation (Plan de Saneamientos) in Cantabria, Spain. The sanitation portion of the project is partially included in the Operational Programme Environment (OPE) and cofinanced by FEDER funds.

The project aims at improving the capacity and operational flexibility of water transfer between the different small river basins; it will increase the availabilityof water supply to the coastal populations during drought periods and hence is expected to improve climate change resilience.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, consistent with the Water Framework Directive (2000/60/EC), will optimise the availability of water resources and thus increase the water supply reliability in a context of water scarcity. It will also have a strong positive effect on the environment, contributing to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters of the Cantabrian Sea.

The promoter is a public entity and tender procedures are required to comply with the Spanish national legislation, Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público which is in line with the EC public procurement Directives (Dir 2004/18/EEC/, 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC). This is acceptable to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Date de publication
15 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54960394
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120155
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123816893
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120155
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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