Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2013 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Communiqués associés
Espagne : Des investissements pour le réseau électrique : la BEI signe un contrat de financement avec Iberdrola

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2013
Statut
Référence
Signé | 25/07/2013
20120154
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 512 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme aiming at reinforcing and modernising Iberdrola's electricity distribution network in Spain by connecting new supply points and improving overall reliability and safety of its distribution system.

Investment program to be carried out during 2012 and 2013 aimed at reinforcing and modernising Iberdrola´s electricity distribution network in Spain by connecting new supply points and improving overall reliability and safety of its distribution system.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes schemes that do require Environmental Impact Assessment. EIAs are being carried out in accordance with applicable legislation in line with the EU EIA Directive 92/2011/EU. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : Des investissements pour le réseau électrique : la BEI signe un contrat de financement avec Iberdrola

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45889558
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120154
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63495845
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120154
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Autres liens
Fiche récapitulative
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Fiche technique
IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Communiqués associés
Espagne : Des investissements pour le réseau électrique : la BEI signe un contrat de financement avec Iberdrola

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : Des investissements pour le réseau électrique : la BEI signe un contrat de financement avec Iberdrola
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IBERDROLA POWER DISTRIBUTION NETWORKS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes