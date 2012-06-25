Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Secteur(s)
Aménagement urbain : 15 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2013 : 15 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Communiqués associés
Kenya: 15 millions d’EUR dans le cadre d’un partenariat avec Shelter Afrique pour le logement abordable et les infrastructures collectives

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 17/06/2013
20120149
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Company for Habitat and Housing in Africa, Shelter Afrique, a Regional Housing Finance and Development Bank headquartered in Nairobi
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will part-finance an investment programme being developed by Shelter Afrique for local SMEs in the construction sector which is intended to improve access to affordable housing for middle- and low-income households and to provide associated community infrastructure and services.

The project is intended to improve access to shelter, basic services, employment, health and education for low and middle income households in sub-Saharan Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the principles embodied in EU environmental laws and procedures, and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
30/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Autres liens
Communiqués associés
Kenya: 15 millions d’EUR dans le cadre d’un partenariat avec Shelter Afrique pour le logement abordable et les infrastructures collectives

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Date de publication
30 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67344219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Date de publication
29 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142886934
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120149
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Autres liens
Fiche récapitulative
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Fiche technique
SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Communiqués associés
Kenya: 15 millions d’EUR dans le cadre d’un partenariat avec Shelter Afrique pour le logement abordable et les infrastructures collectives

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Kenya: 15 millions d’EUR dans le cadre d’un partenariat avec Shelter Afrique pour le logement abordable et les infrastructures collectives
Autres liens
Related public register
30/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SHELTER-AFRIQUE COMMUNITY DEVELOPMENT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes