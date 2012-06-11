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LIMASSOL SEWERAGE III

Signature(s)

Montant
68 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 68 000 000 €
Eau, assainissement : 68 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2012 : 68 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 25/07/2012
20120143
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LIMASSOL SEWERAGE III
SEWERAGE BOARD OF LIMASSOL-AMATHUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 136 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Extension of the sewerage and drainage system (phase B2) in the Limassol - Amathus Area

The main objective of the investments is to provide adequate sewerage and drainage services within the Sewerage Board of Limassol-Amathus (SBLA), a newly extended service area, in line with the requirements of the EC Urban Wastewater Treatment Directive that has been transposed into national legislation upon Cypriot accession to the EU in 2004.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The priority waste water and sanitation investments included in the project will help the region advance towards compliance with local and EU legislation, in particular the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC). Whether the change in scope, including the new WWTP expected to fall under Annex II of the newly codified EIA Directive 2011/92/EU, requires a new EIA or other assessments under the Habitats and Birds Directives (92/43/EC, respectively 79/409/EC), will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for project implementation shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as described in Directive 2004/17/EEC, Directive 2004/18/EEC and Directive 2007/66/EC, and with the EIB Guide to Procurement, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LIMASSOL SEWERAGE III
Date de publication
22 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67200583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120143
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
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