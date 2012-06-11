LIMASSOL SEWERAGE III

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Extension of the sewerage and drainage system (phase B2) in the Limassol - Amathus Area
The main objective of the investments is to provide adequate sewerage and drainage services within the Sewerage Board of Limassol-Amathus (SBLA), a newly extended service area, in line with the requirements of the EC Urban Wastewater Treatment Directive that has been transposed into national legislation upon Cypriot accession to the EU in 2004.
The priority waste water and sanitation investments included in the project will help the region advance towards compliance with local and EU legislation, in particular the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC). Whether the change in scope, including the new WWTP expected to fall under Annex II of the newly codified EIA Directive 2011/92/EU, requires a new EIA or other assessments under the Habitats and Birds Directives (92/43/EC, respectively 79/409/EC), will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for project implementation shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as described in Directive 2004/17/EEC, Directive 2004/18/EEC and Directive 2007/66/EC, and with the EIB Guide to Procurement, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.