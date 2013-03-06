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FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 120 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 55 200 000 €
Eau, assainissement : 64 800 000 €
Date(s) de signature
27/02/2014 : 55 200 000 €
27/02/2014 : 64 800 000 €
Autres liens
Related public register
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Communiqués associés
Espagne: La BEI accorde 120 millions d'EUR à l'appui d'investissements à finalité environnementale

Fiche récapitulative

Date de publication
6 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 27/02/2014
20120141
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
REINO DE ESPANA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investments in the rehabilitation of coastal areas, recovery of areas affected by forest fires and other investments targeted at environmental protection in Spain.

The project concerns investments aiming to restore and protect coasts, maintain and improve capacity to fight forest fires, and restore forests damaged by fires in 2012.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an EIA subject to judgment of competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (2011-92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.

The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank’s services, to ensure compliance with the EIB’s Procurement Guidelines. Where the Beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law. Compliance with these Directives will be confirmed at appraisal.

Documents liés
07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Date de publication
7 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48475202
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120141
Secteur(s)
Eau, assainissement
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75526887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120141
Secteur(s)
Eau, assainissement
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
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FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Fiche technique
FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
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