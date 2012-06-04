ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP

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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
PPP Investment loan for the construction and maintenance of a new children's hospital in Liverpool, the Alder Hey Childrens Health Park. The project constitutes the first phase of the replacement of the existing children's hospital. Alder Hey Children’s Hospital is one of the largest specialist children’s healthcare providers in Western Europe and delivers a wide range of services to Liverpool and the wider North West region of England.
The Project will transform the delivery of accessible, high quality care through the creation of a Children’s Health Park aimed at improving the overall health and well-being of children and young people, increasing access and reducing inequalities, supporting the recruitment and retention of high quality staff, providing a flexible, affordable and sustainable solution within a reasonable timeframe, developing active partnerships with children, young people and their families, and building on existing partnerships with academic institutions.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of children receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.
The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the OJEU on January 10th 2010. Final bids were submitted in February 2012 and the Trust has chosen a preferred private partner. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.