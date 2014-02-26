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SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2

Signature(s)

Montant
178 817 056,39 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 178 817 056,39 €
Eau, assainissement : 178 817 056,39 €
Date(s) de signature
18/05/2015 : 178 817 056,39 €
Autres liens
Related public register
12/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2014
Statut
Référence
Signé | 18/05/2015
20120134
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
PENNON GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 156 million (GBP 130 million)
EUR 359 million (GBP 300 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

South West Water (SWW) provides water and wastewater services to a population of 1.6 million people in the South-West of England, in the counties of Cornwall and Devon, as well as smaller areas within Dorset and Somerset. The investment programme was approved by the economic regulator OFWAT in 2009 as part of the expenditure programme for the regulatory period 2010-15 (Asset Management Plan 5). The investments are driven by EU Directive compliance in the areas of wastewater, bathing waters and protection of aquatic life. In addition there is significant focus on reduction of flooding due to insufficient wastewater system capacity and creating efficiencies and energy recovery in operations, with benefits in terms of climate change resilience and mitigation.

Primary Objectives
- Environmental Protection
- Renewable Energy and Energy Efficiency
Transversal Indicators
- Climate Action
- Economic and Social Cohesion

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The drinking water quality and environmental regulators independently monitor compliance with drinking water quality standards and effluent discharge permits.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
12/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
Date de publication
12 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53120114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120134
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72435870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120134
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
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Fiche récapitulative
SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2
Fiche technique
SOUTH WEST WATER & WASTEWATER AMP5-2

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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