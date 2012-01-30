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EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

Signature(s)

Montant
431 672 422,3 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 431 672 422,3 €
Télécom : 431 672 422,3 €
Date(s) de signature
4/12/2012 : 198 433 645,78 €
4/12/2012 : 233 238 776,52 €
Autres liens
Related public register
01/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

Fiche récapitulative

Date de publication
4 décembre 2012
Statut
Référence
Signé | 04/12/2012
20120130
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

EVERYTHING EVERYWHERE

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 350 million (EUR 419 million)
Not disclosed
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrading and expansion of a 3G and the rolling out of a 4G based mobile telecommunications network by the largest mobile operator in UK. The main components of the project relate to the investments in the Radio Access Network, backhaul and the core network.

The promoter's network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile services to a larger area and population in the UK. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project also contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
01/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
Date de publication
1 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68707427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120130
Secteur(s)
Télécom
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63668283
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120130
Secteur(s)
Télécom
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
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Fiche récapitulative
EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK
Fiche technique
EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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