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ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 500 000 000 €
Transports : 500 000 000 €
Date(s) de signature
20/09/2013 : 250 000 000 €
26/07/2012 : 250 000 000 €
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Italie : la BEI prête 450 m à Autostrade per l’Italia

Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 26/07/2012
20120126
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
ATLANTIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrading of the capacity of the A1 toll motorway between Florence and Bologna, namely of the Barberino - Firenze Nord section. The A1 motorway is part of the TEN-T and is the backbone of Italy’s road transport network. Project works also consist in a combination of upgrading and widening of the existing motorway and building of new stretches parallel to the existing motorway.

The project aims at improving traffic fluidity and road safety, in line with international standards. The proposed upgrades are expected to result in travel time savings and a reduction in vehicle operating costs. The project is also expected to have some air quality and greenhouse gas benefits by way of relative reduction of vehicle emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework and to be in line with EU environmental policies. The promoter has already provided some approval documentation from the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Date de publication
23 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66092011
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120126
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165943428
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120126
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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