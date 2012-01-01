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PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL

Signature(s)

Montant
185 002 466,7 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 185 002 466,7 €
Transports : 185 002 466,7 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 185 002 466,7 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de la déclaration d'incidence sur l'environnement - - EN
Related public register
24/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Related public register
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL

Fiche récapitulative

Date de publication
11 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20120101
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
The project promoter will be Peel Ports Ltd, the parent company of the Mersey Docks and Harbour Company, which owns and operates the dock facilities of the Port of Liverpool. Peel Ports, is the UK’s second largest ports group.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million (GBP 150 million)
EUR 365 million (GBP 305 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of an in-river container terminal to handle post panamax ships.

The project to enhance the capability of this category A TEN-T port will support maritime and inland transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. A full EIA has been undertaken for the project, including environmental impact studies (EIS) and a public inquiry. The EIS non technical summary (NTS) has been provided to the Bank. The consent for port development, the Harbour Revision Order, was issued in May 2007. The Bank will review the EIA process, compliance with the SEA directive, biodiversity assessment requirements, residual impacts of the project, as well as environmental mitigation and monitoring during appraisal.

Mersey Docks and Harbour Company is a contracting entity falling under the scope of the Directive 2004/17/EC of 31 March 2004. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Procurement procedures and status for the various project components will be checked during appraisal.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Date de publication
24 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66571778
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120101
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161193656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120101
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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24/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
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PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
Fiche technique
PORT OF LIVERPOOL RIVER TERMINAL
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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