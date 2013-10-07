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POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION

Signature(s)

Montant
349 495 561,35 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 349 495 561,35 €
Énergie : 349 495 561,35 €
Date(s) de signature
27/10/2015 : 349 495 561,35 €
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Communiqués associés
Pologne : la BEI soutient l'investissement de PGE dans le secteur énergétique en prêtant 2 milliards de PLN

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 27/10/2015
20120085
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PGE ELECTRICITY DISTRIBUTION
PGE DYSTRYBUCJA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 1500 million (EUR 359 million)
PLN 4418 million (EUR 1058 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension and modernisation of Central and Eastern Poland’s electricity distribution networks operated by PGE Dystrybucja.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability, and quality of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme schemes will fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU) what requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the program schemes are expected to be reinforcements of MV and LV equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the national regulations. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the procurement of works, goods and services will be evaluated during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48926970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120085
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION - Nowy Żmigród
Date de publication
9 Dec 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72457467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120085
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION - Jasionka
Date de publication
9 Dec 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72462989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120085
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - POLISH ELECTRICITY GRID MODERNISATION
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80619709
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120085
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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