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FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Déchets solides : 60 000 000 €
Énergie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
20/10/2014 : 22 500 000 €
10/07/2014 : 37 500 000 €
20/10/2014 : 52 500 000 €
10/07/2014 : 87 500 000 €
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France: La BEI, le Groupe BPCE et le Crédit Agricole: 250 M€ pour développer la biomasse

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2013
Statut
Référence
Signé | 10/07/2014
20120084
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
The promoters will be private and public entities carrying out biomass or waste (biogas) projects in France.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The Project consists of a EUR 250m bank-intermediated framework loan for the financing of (i) environmentally-driven cogeneration projects (at least 85% of which are biomass-fired) and (ii) waste treatment/biogas projects, all of which are in France.

The Project will allow France to increase its renewable energy and heat output from sustainable biomass projects and will support up to three pre-identified waste treatment and biogas schemes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by reducing biodegradable municipal waste fraction into landfills and by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. Residual environmental impacts are expected to be limited. The Bank will assess the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including making sure, when relevant, that contracts for the implementation of the schemes have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
Date de publication
24 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52569736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120084
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - COGENERATION BIOMASSE PAPETERIES SEYFERT À DESCARTES
Date de publication
27 Aug 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52044788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120084
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIOMASSE - DESCARTES (UNDER FL)
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55534151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120084
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123119026
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120084
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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