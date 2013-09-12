Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mozambique : 20 000 000 €
Transports : 20 000 000 €
Date(s) de signature
14/07/2014 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Communiqués associés
Mozambique : la Banque européenne d'investissement contribue à la mise en conformité de l'aéroport de Maputo avec les normes internationales de sécurité

Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 14/07/2014
20120070
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Aeroportos de Moçambique E.P. is a 100% State owned company operating 20 commercial airports in Mozambique. It owns and operates airport infrastructure all over Mozambique. ADM is in charge of investment and operations for air navigation in Mozambique, as well as the operation of the commercial airports.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 55 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation of runway and taxiway pavements, as well as the upgrade of the airfield lighting system at Maputo Airport in Mozambique.

The project comprises the rehabilitation of the airside infrastructure at Maputo airport, which presents a real and on-going safety hazard to aircraft operations. The project will ensure the continued safe operation of the airport. The project will primarily focus on the rehabilitation of the runways, taxiways, aprons and the airfield ground lighting, as well as the drainage and other electrical works including the hydrant systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

While the works primarily involve the rehabilitation of existing pavements within the existing airport boundary, and hence there are expected to be no significant impacts, the Bank will ensure during appraisal that the principles of the EU EIA Directive are observed in assessing what the level of impact might be. The design consultant is to prepare an initial environmental and social assessment followed by a full assessment if required.

The promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB, AFD and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank’s Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement

Documents liés
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Autres liens
Communiqués associés
Mozambique : la Banque européenne d'investissement contribue à la mise en conformité de l'aéroport de Maputo avec les normes internationales de sécurité

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Date de publication
28 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49950624
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120070
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mozambique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140178059
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120070
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Mozambique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Autres liens
Fiche récapitulative
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Fiche technique
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Communiqués associés
Mozambique : la Banque européenne d'investissement contribue à la mise en conformité de l'aéroport de Maputo avec les normes internationales de sécurité

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Mozambique : la Banque européenne d'investissement contribue à la mise en conformité de l'aéroport de Maputo avec les normes internationales de sécurité
Autres liens
Related public register
28/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes