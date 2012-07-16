Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/10/2012 : 50 000 000 €
31/10/2012 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 31/10/2012
20120068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
DOLOMITI ENERGIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 207 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for the upgrading and development of the gas and electricity distribution networks and small hydro power installations in the Trentino Alto Adige region over the period 2012-2016.

The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of electricity and gas supply. It will also contribute to meeting growing electricity demand in Italy using domestic hydropower resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on their nature all the projects under this operation are expected to fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA is required. Environmental impacts are generally expected to be low and mostly limited to the construction phase. The promoter's capacity and procedures will be reviewed during appraisal so as to ensure compliance with the relevant environmental and biodiversity regulations.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
Date de publication
24 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58607306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120068
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
Autres liens
Fiche récapitulative
DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
Fiche technique
DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes