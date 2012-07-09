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ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER

Signature(s)

Montant
100 533 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 100 533 000 €
Énergie : 100 533 000 €
Date(s) de signature
16/06/2016 : 8 000 000 €
11/02/2014 : 19 333 000 €
15/10/2014 : 20 000 000 €
3/12/2015 : 25 000 000 €
3/05/2013 : 28 200 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 03/05/2013
20120061
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Energiepark Bruck/Leitha GmbH.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 101 million
EUR 312 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of 7 onshore wind parks for a total capacity of 165 MW in the Austrian Federal State of Lower Austria (municipalities of Bad Deutsch Altenburg-Carnutum, Höflein Ost, Rohrau, Haadfeld, Hof, Seibersdorf and Au). The promoter is an Austrian private company, Energiepark Bruck/Leitha GmbH.

The project supports EU and national energy objectives

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Therefore they will be subject to an Environmental Impact assessment (EIA) on a case by case basis taking into account the defined criteria set by the competent authority. Furthermore, wind farms have to comply with the EU Habitats 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC.

The promoter is not subject to public procurement procedures as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Procurement procedures followed will be further appraised.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
45848173
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120061
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85046191
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120061
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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