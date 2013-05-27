Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

WINDLANDKRAFT WIND POWER

Signature(s)

Montant
33 854 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 33 854 000 €
Énergie : 33 854 000 €
Date(s) de signature
3/12/2015 : 13 854 000 €
5/08/2014 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Communiqués associés
Autriche : La BEI finance la poursuite du développement de l'énergie éolienne en Basse-Autriche

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 05/08/2014
20120060
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WINDLANDKRAFT WIND POWER
WINDLANDKRAFT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 34 million
EUR 177 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of three onshore wind parks for a total capacity of 105 MW located in the Austrian Federal State of Lower Austria (municipalities of Leopoldsdorf, Untersiebenbrunn and Engelhartstetten). The promoter is an Austrian private company named WindLandKraft GmbH.

Contributing to renewable energy and energy efficiency objectives and thereby supporting EU Climate Action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The wind farms proposed fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Furthermore, wind farms have to comply with the EU Habitats 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
29/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDLANDKRAFT WIND POWER
17/06/2014 - Résumé non technique - WINDLANDKRAFT WIND POWER
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Autres liens
Communiqués associés
Autriche : La BEI finance la poursuite du développement de l'énergie éolienne en Basse-Autriche

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Date de publication
29 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48538702
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120060
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221097
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120060
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84199628
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120060
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Autres liens
Fiche récapitulative
WINDLANDKRAFT WIND POWER
Fiche technique
WINDLANDKRAFT WIND POWER
Communiqués associés
Autriche : La BEI finance la poursuite du développement de l'énergie éolienne en Basse-Autriche

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Autriche : La BEI finance la poursuite du développement de l'énergie éolienne en Basse-Autriche
Autres liens
Related public register
29/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes