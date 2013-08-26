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ETAP SOUTH TUNISIAN GAS

Signature(s)

Montant
380 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 380 000 000 €
Énergie : 380 000 000 €
Date(s) de signature
4/03/2014 : 150 000 000 €
8/09/2014 : 230 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2013
Statut
Référence
Signé | 04/03/2014
20120053
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ETAP. L'ETAP est une entreprise publique dont le capital est entièrement détenu par l'État tunisien. L'ETAP a pour objet principal la production, l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures. En outre, l'ETAP assure l'approvisionnement du marché local en pétrole et en gaz et revêt, en conséquence, une importance stratégique pour l'économie nationale. OMV dont le siège est basé à Vienne, s'occupe de la production de gaz et de pétrole. Leurs trois métiers de base sont, l'exploration et la production, le raffinage pétrolier, gaz et production d'électricité. Leurs opérations sont principalement des gisements établis en Roumanie, en Autriche, ainsi qu'un certain nombre d'actifs en Afrique du Nord, Moyen-Orient, la mer Noire et la mer Caspienne et offshore. Les actions de OMV AG sont cotées à la bourse de Vienne où se trouve le siège social.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 380 million
EUR 1009 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet stratégique s'inscrivant dans le cadre du développement du potentiel gazier du sud tunisien

Le projet est stratégique pour la Tunisie car il s'inscrit dans le cadre du développement du potentiel gazier du Sud de la Tunisie. Ce projet est essentiel pour le développement économique en permettant de répondre aux besoins croissants de demande en gaz de l'économie et des foyers tunisiens à moyen et long termes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cinq études d'impacts environnementales et sociales et les approbations correspondantes ont été requises pour ce projet. Les études ont été finalisées et approuvées. La fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux fournit de plus amples renseignements.

La banque demandera à ce que le projet soit réalisé conformément aux dispositions applicables de son guide de passation des marchés.

Commentaires

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l'UE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49387332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Treatment Plant of Gabès
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54267104
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Condensate Pipeline Construction Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54267108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Central Processing Facility
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54267112
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Gas Pipeline Construction Project (KP0 - KP52)
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54267110
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS - Nawara Concession Development Project (PK52-PK370)
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54267106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ETAP SOUTH TUNISIAN GAS
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157466649
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120053
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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