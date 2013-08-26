ETAP SOUTH TUNISIAN GAS

l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ETAP. L'ETAP est une entreprise publique dont le capital est entièrement détenu par l'État tunisien. L'ETAP a pour objet principal la production, l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures. En outre, l'ETAP assure l'approvisionnement du marché local en pétrole et en gaz et revêt, en conséquence, une importance stratégique pour l'économie nationale. OMV dont le siège est basé à Vienne, s'occupe de la production de gaz et de pétrole. Leurs trois métiers de base sont, l'exploration et la production, le raffinage pétrolier, gaz et production d'électricité. Leurs opérations sont principalement des gisements établis en Roumanie, en Autriche, ainsi qu'un certain nombre d'actifs en Afrique du Nord, Moyen-Orient, la mer Noire et la mer Caspienne et offshore. Les actions de OMV AG sont cotées à la bourse de Vienne où se trouve le siège social.