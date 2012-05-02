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AUTOBAHN A-7 PPP TEN

Signature(s)

Montant
156 538 400 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 156 538 400 €
Transports : 156 538 400 €
Date(s) de signature
26/08/2014 : 70 711 000 €
26/08/2014 : 85 827 400 €
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Communiqués associés
Allemagne: Élargissement de l'autoroute A7 : premier financement par obligations européennes de projet en Allemagne

Fiche récapitulative

Date de publication
2 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 26/08/2014
20120052
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOBAHN A-7 PPP TEN
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 657 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the widening of a 65km section of the A7 motorway between Hamburg and Neumünster to six / eight lanes. The 30-year concession will also include the operation and maintenance of most of the widened motorway section and will be remunerated on an availability basis.

The motorway A7, part of the trans-European transport network (TEN-T), is the longest motorway in Germany and one of most important North-South links between Scandinavia and central Europe. The project helps adapt the motorway to increasing traffic and maintain it as an efficient and attractive transport link.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists in the upgrading on an existing 2x2-lane motorway therefore it falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended (codified by Directive 2011/92/EU of 13 December 2011), and hence the competent authority decides on the requirement for a full EIA. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal. The project was included in national strategic planning before the application of SEA Directive.

The tender process was launched in December 2011 with prior publication of the contract notice (2011/S 241-391050) under the heading “negotiated procedure”. The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.
Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Date de publication
14 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66453147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120052
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOBAHN A-7 PPP TEN
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136090152
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120052
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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