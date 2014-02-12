PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Modernisation of 66km of the E-75 Rail Baltica line from Warsaw to the border with Lithuania, on the section from Warszawa Rembertow to Tluszcz (Sadowne).
The project consists of the modernisation of about 66.5km of existing twin track electrified line on the E75, north-east from Warsaw in central Poland, plus the construction of new parallel tracks close to Warsaw for suburban traffic. The project lies on the “Rail Baltica” which connects Helsinki with Warsaw, via Tallinn, Riga and Kaunas. In line with European standards, the modernisation will allow for operating speeds of up to 160 km/h for passenger trains and 120 km/h for freight trains and an increased axle load up to 22 tonnes.
The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. In accordance with Polish regulations, the project was automatically screened in. EIA Decisions were issued in 2009 and 2011. The project forms part of the Polish Railway Master Plan to 2030 as well as the Infrastructure & Environment Operational Program 2007 to 2013. Both of these have been subject to high level environmental assessment in accordance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC. The project’s potential impacts on the environment, including protected areas and species, shall be further appraised.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.