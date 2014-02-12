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PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 180 000 000 €
Transports : 180 000 000 €
Date(s) de signature
16/09/2014 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 février 2014
Statut
Référence
Signé | 16/09/2014
20120044
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 428 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of 66km of the E-75 Rail Baltica line from Warsaw to the border with Lithuania, on the section from Warszawa Rembertow to Tluszcz (Sadowne).

The project consists of the modernisation of about 66.5km of existing twin track electrified line on the E75, north-east from Warsaw in central Poland, plus the construction of new parallel tracks close to Warsaw for suburban traffic. The project lies on the “Rail Baltica” which connects Helsinki with Warsaw, via Tallinn, Riga and Kaunas. In line with European standards, the modernisation will allow for operating speeds of up to 160 km/h for passenger trains and 120 km/h for freight trains and an increased axle load up to 22 tonnes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. In accordance with Polish regulations, the project was automatically screened in. EIA Decisions were issued in 2009 and 2011. The project forms part of the Polish Railway Master Plan to 2030 as well as the Infrastructure & Environment Operational Program 2007 to 2013. Both of these have been subject to high level environmental assessment in accordance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC. The project’s potential impacts on the environment, including protected areas and species, shall be further appraised.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - 20120044 NTS 2 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50191913
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120044
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - 20120044 NTS 1 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Date de publication
11 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51362001
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120044
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Date de publication
20 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52880113
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120044
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254896903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20120044
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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