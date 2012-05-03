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ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
26/06/2012 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 26/06/2012
20120037
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
TURKIYE IS BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan for the financing of eligible sub-projects in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency.

The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects are expected to fall under Annex II of the EIA Directive requiring a screening decision by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will ensure, also through the provision of technical assistance, that the Promoter will finance projects that are in compliance with national and EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will review procurement systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the relevant EU Directives. The Bank will ensure that the sub-projects comply with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58851344
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120037
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76241873
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120037
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
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Fiche récapitulative
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Fiche technique
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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