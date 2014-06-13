RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN

Signature(s)
Fiche récapitulative
Investments for improving the safety and upgrading the conventional railway network in Spain.
Improving safety features and rehabilitate and upgrade several sections of conventional lines in Spain.
The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) may vary between project components and will be analysed on a case by case basis. Although most of the schemes will be implemented on existing infrastructure, some might fall under annex I (e.g. in cases where the changes meet the thresholds set out in the annex) requiring an EIA and most will fall under annex II of the EU environmental directive (2011/92/EU) thus requiring an EIA screening and, possibly, an EIA. Compliance with environmental and nature protection EU directives and status of environmental permits will be verified during appraisal.
The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the improvement of the railway network which will result in added reliability, comfort and safety, which will increase the attractiveness of this system compared to the road traffic with its negative impacts on the environment and congestion.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and/or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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