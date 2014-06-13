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RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2014 : 150 000 000 €
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16/05/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 11/12/2014
20120019
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Ministerio de Fomento
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for improving the safety and upgrading the conventional railway network in Spain.

Improving safety features and rehabilitate and upgrade several sections of conventional lines in Spain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) may vary between project components and will be analysed on a case by case basis. Although most of the schemes will be implemented on existing infrastructure, some might fall under annex I (e.g. in cases where the changes meet the thresholds set out in the annex) requiring an EIA and most will fall under annex II of the EU environmental directive (2011/92/EU) thus requiring an EIA screening and, possibly, an EIA. Compliance with environmental and nature protection EU directives and status of environmental permits will be verified during appraisal.
The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the improvement of the railway network which will result in added reliability, comfort and safety, which will increase the attractiveness of this system compared to the road traffic with its negative impacts on the environment and congestion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and/or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52021724
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53390772
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Date de publication
16 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54956737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN - Line Bobadilla Algeciras Section Ronda Algeciras
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55086132
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - Electrification Medina-Salamanca Fuentes de Onoro 2/2
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55583565
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN - Electrification Medina-Salamanca Fuentes de Onoro 1/2
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55584031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94760735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120019
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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