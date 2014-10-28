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OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 400 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Industrie : 360 000 000 €
Date(s) de signature
11/04/2016 : 10 000 000 €
21/12/2016 : 10 000 000 €
18/12/2015 : 20 000 000 €
21/12/2016 : 90 000 000 €
11/04/2016 : 90 000 000 €
18/12/2015 : 180 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20120006
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 millions
EUR 800 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement de la construction et de la réhabilitation de bâtiments publics en vue d'une performance énergétique améliorée (France).

Cette opération permettra le co-financement de la réhabilitation et de la construction neuve de bâtiments publics en France, visant à améliorer leur performance énergétique. Les travaux d’amélioration peuvent inclure aussi le recours aux énergies renouvelables liées au bâtiment. Les mesures d’économie d’énergie dans l’éclairage public sont également éligibles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cette opération vise à générer des avantages environnementaux par le soutien à des sous-projets qui réduisent la consommation d'énergie, qui augmente l'utilisation des énergies renouvelables et qui contribuent ainsi à réduire les risques liés au changement climatique. Les sous-projets qui seront financés sont susceptibles d'être de petite taille et devraient avoir un impact négatif très limité sur l'environnement. L'impact cumulé des sous-projets pourrait plutôt générer des bénéfices environnementaux importants. La Banque évaluera la capacité et les procédures des intermédiaires financiers pour s’assurer de la conformité des sous-projets avec les réglementations environnementales et de biodiversité nationales et européennes en vigueur. Leur capacité à soutenir la politique de divulgation de la Banque sera étudiée, afin de faciliter l'accès du public aux informations pertinentes concernant l'environnement.

La BEI demandera aux intermédiaires financiers concernés de s'assurer que les marchés relatifs à l'exécution des sous-projets soient attribués conformément à la législation de l'UE applicable à la passation des marchés (Directive 2004/18/EC), avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE le cas échéant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Date de publication
6 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57312410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120006
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS PUBLICS
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150434060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120006
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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