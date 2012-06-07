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JOHNSON MATTHEY R&D III

Signature(s)

Montant
124 000 248 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 124 000 248 €
Industrie : 124 000 248 €
Date(s) de signature
19/11/2012 : 124 000 248 €
Autres liens
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY R&D III
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
Communiqués associés
Royaume-Uni : 100 millions de GBP à Johnson Matthey pour ses activités de R-D en Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
7 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 19/11/2012
20110653
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JOHNSON MATTHEY R&D III
JOHNSON MATTHEY PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 117 million (GBP 100 million)
EUR 234 million (GBP 200 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the R&D activities in the field of environmental catalysts and technologies applied to light duty gasoline and diesel vehicles, heavy-duty diesel vehicles and stationary source emission controls, process catalysts and technologies, fuel cells, including potential application in the automotive and local power generation sectors.

Research and Development expenditures in the UK over the period 2012-2014.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY R&D III
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
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Royaume-Uni : 100 millions de GBP à Johnson Matthey pour ses activités de R-D en Europe

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - JOHNSON MATTHEY R&D III
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64126881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110653
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63537075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110653
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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