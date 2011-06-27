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TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
66 800 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 66 800 000 €
Santé : 3 340 000 €
Aménagement urbain : 18 704 000 €
Transports : 20 040 000 €
Éducation : 24 716 000 €
Date(s) de signature
23/11/2012 : 3 340 000 €
23/11/2012 : 18 704 000 €
23/11/2012 : 20 040 000 €
23/11/2012 : 24 716 000 €
Autres liens
Related public register
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Communiqués associés
Estonie : La BEI soutient le développement des infrastructures urbaines de Tallinn

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 23/11/2012
20110627
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TALLINN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 67 million
EUR 182 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing of multi-sector investment schemes in Tallinn.

The City’s long-term investment strategy aims at modernising the city’s basic infrastructure and improving the quality of public services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Estonia has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

Contracts for the implementation of the project have shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
16 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54957998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110627
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79837410
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110627
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Éducation
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative
TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Fiche technique
TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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