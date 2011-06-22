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BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY

Signature(s)

Montant
207 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 207 000 000 €
Transports : 207 000 000 €
Date(s) de signature
13/03/2018 : 47 000 000 €
16/12/2013 : 160 000 000 €
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30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 16/12/2013
20110622
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 207 million
EUR 565 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 2x2 76 km toll motorway from Banja Luka to Doboj in Republika Srpska, Bosnia & Herzegovina.

The project is a priority backbone motorway development for Republika Srpska as it connects two of its main cities. It also connects to Corridor Vc and is entirely located in Republika Srpska territory. It will contribute to trade and business improvements and support a dynamic private sector both within RS but also with the Federation of Bosinia and Herzegovina(FBiH) and Croatia and Serbia though Corridor Vc. The project contributes to the integration of the two Bosnian entities, RS and FBiH.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental and social impact is limited. A GAP analysis of the local ESIA was undertaken relative to EU standards and all necessary mitigating and compensatory measures included. No sensitive areas are located in the area of influence of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48193482
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Spatial map of protected areas in the Republic of Srpska
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218878
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Section 1: Banja Luka to Prnjavor
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219056
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Stakeholder Engagement Plan Section 1: Banja Luka to Prnjavor
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219471
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Environmental & Social Action Plan Section 1 Banja Luka - Prnjavor
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220181
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Environmental & Social Action Plan Section 2: Prnjavor to Doboj
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221096
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Desicion on the approval of the EIS
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Stakeholder Engagement Plan Section 2: Prnjavor to Doboj
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Résumé non technique - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Section 2: Prnjavor to Doboj
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221932
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Link to Promoter's website
Date de publication
20 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
Date de publication
30 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136258539
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110622
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
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Lien vers la source
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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