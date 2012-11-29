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RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE

Signature(s)

Montant
36 150 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 36 150 000 €
Télécom : 36 150 000 €
Date(s) de signature
18/12/2013 : 10 000 000 €
18/12/2013 : 10 000 000 €
20/12/2013 : 16 150 000 €
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19/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
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Communiqués associés
France : BEI et CDC : 72 m d'euros pour le réseau public Très Haut Débit de Haute Savoie

Fiche récapitulative

Date de publication
29 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 18/12/2013
20110599
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE SYANE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 36 million
EUR 106 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Mise en place d'un réseau à haut débit d'accès de nouvelle génération au sein du Département de Haute-Savoie dans le cadre de sa stratégie numérique.

Le projet relève de la conception et du déploiement du réseau de fibres optiques (FTTx) dans le Département de Haute-Savoie. Le coût du projet pris en compte par la BEI couvre les investissements des trois premières années.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Les investissements dans les projets de télécommunications fixes (essentiellement les travaux de génie civil pour le déploiement de la fibre optique) ne relèvent pas de la Directive 2011/92/CE sur l’Evaluation des Répercussions Environnementales. Les travaux en la matière ont une incidence environnementale limitée, hormis les perturbations occasionnés par les travaux de génie civil, qui peuvent être atténuées par des mesures appropriées. Durant l’instruction, les aspects environnementaux feront l’objet d’une évaluation détaillée incluant les incidences éventuelles sur les espèces végétales et animales protégées (directive « Habitats » 92/43/CE et « Oiseaux » 79/409/CE).

La Banque va exiger du promoteur que les contrats pour la mise en place du programme aient été/ soient lancés par appel d’offre conformément à la législation européenne en matière de passation de marchés (Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CE), avec publication des avis de marchés dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, dans la mesure du possible. Cette exigence est conforme aux conditions fixées par le Programme National Très Haut Débit.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Date de publication
19 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52136036
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110599
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165229719
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110599
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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