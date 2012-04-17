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LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 150 000 000 €
Éducation : 150 000 000 €
Date(s) de signature
12/04/2013 : 75 000 000 €
18/06/2014 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Communiqués associés
France : 150 millions d'euros pour l'efficacité énergétique des lycées de Basse Normandie

Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 12/04/2013
20110598
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE

REGION BASSE-NORMANDIE

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 336 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme of the Basse-Normandie Region for the construction and renovation of 47 lycées.

Implementation of a programme to improve energy efficiency including, in particular, the construction of a vocational lycée bringing together two existing schools on one site and the construction of a new training centre for healthcare practitioners.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves new buildings and extensions for educational purposes. Directive 97/11/EC does not specifically refer to the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for educational buildings but this project could conceivably be regarded as an urban renewal project (Annex II to the EU Directive). This point will have to be examined during the appraisal.

The tendering procedures used for public buildings must be in keeping with the relevant EU procurement Directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, as amended by Commission Regulation 1874/2004).

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
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Communiqués associés
France : 150 millions d'euros pour l'efficacité énergétique des lycées de Basse Normandie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Date de publication
12 May 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66408265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110598
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125375783
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110598
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Fiche technique
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Communiqués associés
France : 150 millions d'euros pour l'efficacité énergétique des lycées de Basse Normandie

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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