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IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Signature(s)

Montant
34 997 666,82 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 34 997 666,82 €
Services : 34 997 666,82 €
Date(s) de signature
1/07/2013 : 34 997 666,82 €
Autres liens
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 01/07/2013
20110588
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IMPERIAL INNOVATIONS RDI
IMPERIAL INNOVATIONS GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 37 million (GBP 30 million)
EUR 115 million (GBP 93 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the research and the commercialisation of intellectual property generated from leading UK universities. It concerns the investments into the life science sector by the promoter.

The project will range from pre-seed and seed financing and proof of concept studies to the financing of pre-clinical and clinical trials of the enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Date de publication
10 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65174547
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110588
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64571111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110588
Secteur(s)
Services
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
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Fiche récapitulative
IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Fiche technique
IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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