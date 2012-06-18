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ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 115 000 000 €
Suède : 385 000 000 €
Industrie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
8/10/2012 : 115 000 000 €
8/10/2012 : 385 000 000 €
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Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 08/10/2012
20110582
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million
EUR 1358 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the development of the next evolution of LTE mobile broadband technology, called LTE Advanced.

The project, to be implemented at the promoter’s locations in Sweden and in Finland, includes the development of hardware and software for the Radio Access Network (RAN) and the Enhanced Packet Core (EPC) and for the next generation of transmission technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. As the proposed investments will mainly take place inside buildings already being used for similar activities, and concern mainly software and process research activities, no particular negative impact on the environment is expected.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66410635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110582
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)
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Fiche récapitulative
ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)
Fiche technique
ERICSSON LTE ADVANCED (RDI)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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