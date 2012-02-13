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BRETAGNE GRANDE VITESSE

Signature(s)

Montant
405 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 405 000 000 €
Transports : 405 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2012 : 100 000 000 €
20/07/2015 : 105 000 000 €
2/05/2013 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Communiqués associés
France : 300 millions d'euros pour la LGV Bretagne Pays de la Loire

Fiche récapitulative

Date de publication
13 février 2012
Statut
Référence
Signé | 28/09/2012
20110560
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Brittany High-Speed Rail

Eiffage Rail Express

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million
EUR 3.3 billion (current prices)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This operation concerns a direct loan to the Brittany Region (France) for its contribution to the financing of the "LGV Bretagne-Pays de Loire (BPL)" PPP transaction signed on 28 July 2011.

This is an inter-regional and European project, which aims to considerably improve services to Brittany and Pays de la Loire and enhance TEN-T in France.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The LGV BPL project falls within the categories listed in Annex I to Directive 97/11/EC and has therefore been subject to an environmental impact assessment (EIA) in accordance with French administrative procedures.

The EIA procedure was conducted as part of the process leading to the Declaration of Public Interest (DUP), issued on 28 October 2007. The environmental aspects have been addressed in a manner satisfactory to the Bank.

The promoter is bound by Community directives on procurement procedures, in particular Directive 2004/17/EC. The procurement procedures applied are therefore satisfactory to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Date de publication
16 Oct 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54957481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110560
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87974182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110560
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Brittany High-Speed Rail
Fiche technique
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