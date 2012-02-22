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AUTOSTRADA BREBEMI PPP

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 700 000 000 €
Transports : 700 000 000 €
Date(s) de signature
25/03/2013 : 63 205 417,5 €
25/03/2013 : 105 536 100 €
25/03/2013 : 118 752 827,4 €
25/03/2013 : 118 752 827,4 €
25/03/2013 : 118 752 827,4 €
25/03/2013 : 175 000 000,3 €
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Communiqués associés
Italie : 1,520 milliard d’EUR pour l’achèvement de l’autoroute entre Brescia, Bergame et Milan

Fiche récapitulative

Date de publication
22 février 2012
Statut
Référence
Signé | 25/03/2013
20110555
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Autostrada BreBeMi PPP

Società di Progetto BreBeMi PPP
Contact point

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 763 million
EUR 1 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the new 62-km toll motorway and ancillary works connecting Brescia to Milano through Bergamo province.

The new infrastructure should attract part of the long distance traffic currently travelling along the existing A4 motorway and thus is expected to relieve congestion along the corridor Milano-Bergamo-Brescia. It is expected to result in substantial travel time savings as well as a reduction in vehicle operating costs. The Project is expected to have some air quality and greenhouse gas benefits.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework, and to be in line with EU environmental policies. The Promoter has already provided some approval documentation from the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54957709
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110555
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70377512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110555
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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