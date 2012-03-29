PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Fiche récapitulative
Financing of investments to foster the knowledge economy in the Basque Country, Spain.
The project includes several components of capital expenditure of the Basque Country’s investment plan in the sectors of Education, Cultural Heritage and R&D. The investments are consistent with the Regional and State Authorities strategies, oriented at implementing the Community Support Framework (CSF) programme 2007-2013 and Estrategia Euskadi 2013.
Conclusion of project appraisal in 2011 was that EIAs are required for some of the project education components, notably large school facilities which are considered urban development projects and new schools outside urban areas. Accordingly, the disbursement conditions set at the time of the appraisal are still applicable and will be subject to careful monitoring.
The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities’ procurement. The procurement procedures have been reviewed and are acceptable to the Bank. Procurement procedures applied by the regional Government are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement and with national legislation, including publication in the OJEU where applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.