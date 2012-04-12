Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 450 000 000 €
Énergie : 450 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2016 : 450 000 000 €
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
Related public register
18/07/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Solorzano
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz
Communiqués associés
Espagne : la BEI soutient l’extension et le renforcement des infrastructures de Red Eléctrica avec un prêt de 450 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 03/12/2016
20110540
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
RED ELECTRICA DE ESPANA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 450 million
EUR 943 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and expansion of electricity transmission network in Spain during the period 2012-2014

The project will promote the development of the electricity transmission network of Spain and will be implemented mainly in areas designated as convergence regions (stricto sensu, phasing in and phasing out). It will support the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable generation resources, and improve security of supply through the creation of additional transmission capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By their technical characteristics some project components fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, birds strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on seabed fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
18/07/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Solorzano
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz
Autres liens
Communiqués associés
Espagne : la BEI soutient l’extension et le renforcement des infrastructures de Red Eléctrica avec un prêt de 450 millions d’EUR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
44311356
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53211135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218876
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219969
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221931
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222731
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222730
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219889
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220376
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222542
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219669
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219887
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220133
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Solorzano
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222924
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218875
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220680
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53219819
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220679
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz
Date de publication
18 Jul 2013
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222365
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110540
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
Related public register
18/07/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Solorzano
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz
Autres liens
Fiche récapitulative
REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Fiche technique
REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Communiqués associés
Espagne : la BEI soutient l’extension et le renforcement des infrastructures de Red Eléctrica avec un prêt de 450 millions d’EUR

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : la BEI soutient l’extension et le renforcement des infrastructures de Red Eléctrica avec un prêt de 450 millions d’EUR
Autres liens
Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
Related public register
18/07/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Solorzano
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
Related public register
18/07/2013 - Résumé non technique - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes