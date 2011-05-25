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AMADEUS RDI

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 10 000 000 €
France : 190 000 000 €
Services : 200 000 000 €
Date(s) de signature
14/05/2012 : 2 500 000 €
14/05/2012 : 7 500 000 €
14/05/2012 : 47 500 000 €
14/05/2012 : 142 500 000 €
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04/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMADEUS RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI
Communiqués associés
Innovation : la BEI prête 200 millions d’EUR à Amadeus

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2012
Statut
Référence
Signé | 14/05/2012
20110525
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Amadeus RDI

Amadeus IT Group SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s R&D activities for the development of new applications/IT solutions of the business unit called passenger service systems.

Financing of Amadeus' RDI activities for developing new applications / IT solutions for the passenger service systems business unit. The R&D includes in particular the development of new e-ticketing and e-commerce products for airlines, hotels and railway operators.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 97/11/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will mainly take place inside existing office type buildings and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected.

Full environmental details will nevertheless be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives), if required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

R&D is an atypical case in which purchasing of goods/services is very limited and might for reasons of prototyping or exclusivity be even subject to further limitations. The effectively used procedures will be checked during appraisal.

Commentaires

The project will be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMADEUS RDI
Date de publication
4 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66847925
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110525
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
France
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMADEUS RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57985192
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110525
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
France
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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