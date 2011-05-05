Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

PEFF III KENYA

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Kenya : 120 000 000 €
Lignes de crédit : 120 000 000 €
Date(s) de signature
11/04/2012 : 20 000 000 €
3/04/2014 : 50 000 000 €
11/04/2012 : 50 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Kenya : 70 millions d’EUR en faveur des PME
Communiqués associés
50 millions d’EUR pour un nouveau programme de microfinance destiné à l’Afrique de l’Est

Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 11/04/2012
20110505
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Private Enterprise Finance Facility III Kenya (PEFF III Kenya)

A number of commercial banks operating in Kenya

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 120 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A line of credit providing long-term funds in KES, EUR and USD to selected intermediary banks in Kenya for the financing of investment projects aimed at private sector enterprises.

Improve access and terms of financing to facilitate private sector investment in projects that stimulate economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Financial intermediaries will ensure that environmental impacts of projects to be financed by PEFF III Kenya will be identified and mitigated by the promoters in accordance with international and/or local standards, as applicable.

Intermediaries will ensure goods and works financed will be procured on a competitive basis, taking into account the nature and size of projects concerned.

Autres liens
Communiqués associés
Kenya : 70 millions d’EUR en faveur des PME
Communiqués associés
50 millions d’EUR pour un nouveau programme de microfinance destiné à l’Afrique de l’Est

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Kenya : 70 millions d’EUR en faveur des PME
Communiqués associés
50 millions d’EUR pour un nouveau programme de microfinance destiné à l’Afrique de l’Est
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes