Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BMW LEIPZIG III

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 350 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
1/08/2012 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMW LEIPZIG III
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 01/08/2012
20110503
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BMW LEIPZIG III
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 967 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the installation of new assembly lines within BMW’s existing manufacturing plant in Leipzig, which will produce BMW's new generation of carbon fibre & electric/hybrid-powered cars. The project will also cover BMW's investments in Leipzig related to the production facilities of BMW’s new front-wheel driven roomy and functional vehicle.

The investment includes machinery and equipment as well as construction works at the plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Although the manufacturing site already exists, the project concerns an extension of the production lines and the request for an Environmental Impact assessment (EIA) would be at the discretion of local authorities. The Bank's services have received confirmation that no EIA has been required by the local authorities.

BMW is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Documents liés
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMW LEIPZIG III
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMW LEIPZIG III
Date de publication
16 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64154465
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110503
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67705989
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110503
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BMW LEIPZIG III
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III
Autres liens
Fiche récapitulative
BMW LEIPZIG III
Fiche technique
BMW LEIPZIG III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes