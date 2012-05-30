AUTOLIB ELECTRIC CAR SHARING BOLLORE

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Fiche récapitulative
The project concerns the investments in the electric car sharing programme to be implemented in the Paris metropolitan area.
The project consists of the development of a full electric car-sharing service for customers and the deployment of a supporting service network, based on a set of innovative solutions - both at conceptual and technological level. These include the deployment of an interconnected infrastructure of on-street stations for recharging batteries and parking vehicles, and the parallel development of the supportive technology for automated registration/billing/charging and control systems for real-time customer and fleet management services.
The project, both in its R&D components and in its infrastructural components, should fall outside the scope of EU EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Full details on environmental issues will be analysed at appraisal stage.
Procurement shall be in line with main applicable EU Directives (where applicable), and with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.