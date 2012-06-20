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DBS GLOBAL LOAN VI

Signature(s)

Montant
5 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Seychelles : 5 000 000 €
Lignes de crédit : 5 000 000 €
Date(s) de signature
24/08/2012 : 5 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 24/08/2012
20110477
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DBS Line of Credit VI
Development Bank of Seychelles Contact point: Mr Roger Toussaint, Managing Director
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 5 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Line of credit in favour of the Republic of Seychelles to finance loans to small and medium sized enterprises in Seychelles, through the intermediary Development Bank of Seychelles (DBS).

The line of credit is to support the availability of term finance to small and medium sized enterprises (SMEs) operating in the productive and service sectors in the Seychelles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

DBS shall ensure that projects financed are implemented in conformity with the environmental laws of Seychelles.

DBS shall take all the requisite measures to ensure that the procurement of works, goods and services relating to the subprojects which the EIB finances is the most economically-advantageous option, following appropriate procedures in the light of the circumstances and taking account of quality and efficiency.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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