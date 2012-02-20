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CARGOTEC RDI

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 21 450 000 €
Suède : 33 550 000 €
Industrie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
7/05/2012 : 21 450 000 €
7/05/2012 : 33 550 000 €
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Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARGOTEC RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CARGOTEC RDI
Communiqués associés
Finlande : La BEI soutient la R-D dans le secteur du fret

Fiche récapitulative

Date de publication
20 février 2012
Statut
Référence
Signé | 07/05/2012
20110465
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cargotec RDI

Cargotec Oyj

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 140 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

R&D activities concerning development of technologies and cargo handling solutions for industrial and on-road load handling, ports and container handling and for marine cargo handling and offshore load handling.

Improvement of energy efficiency and environmental footprint– such as minimization of emissions and noise, prevention of oil leakage and improvement of safety – of Cargotec’s products and services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARGOTEC RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CARGOTEC RDI
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Finlande : La BEI soutient la R-D dans le secteur du fret

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARGOTEC RDI
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64131060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110465
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CARGOTEC RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71679871
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110465
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Cargotec RDI
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CARGOTEC RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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