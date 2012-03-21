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GAMESA RDI

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 32 000 000 €
Espagne : 228 000 000 €
Industrie : 260 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2012 : 32 000 000 €
29/11/2012 : 228 000 000 €
Autres liens
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14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAMESA RDI
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Espagne : Gamesa obtient un prêt de 260 millions d’EUR pour ses activités de RDI
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 29/11/2012
20110463
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GAMESA RDI
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 260 million
EUR 530 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of research, development and product/process innovation investments for wind turbine generators in Spain and the United Kingdom.

The projects objective is to develop new and more efficient wind turbine generators.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out in existing R&D facilities already authorised in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be necessary as per Directive 85/337/EC and its amendments. However, the project may include some components, e.g. on-shore and off-shore experimental wind turbines installations, which may fall under the EIA Directive. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GAMESA RDI
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64088494
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110463
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Union européenne
Pays
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GAMESA RDI
Date de publication
28 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65607235
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110463
Secteur(s)
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Union européenne
Pays
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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